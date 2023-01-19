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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنمية المواهب الأدبية للطفل.. ورشة عمل بثقافة الطود في الأقصر

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

ونظم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "تنمية المواهب الأدبية للطفل"، تحدث فيها بستاني النداف عن أهمية الاهتمام بمواهب الأطفال ومتابعتها وتنميتها عن طريق تعلم اللغة العربية والقواعد النحوية واللغوية والقراءة والممارسة والاحتكاك بذوي الخبرة في المجال الأدبي والفني ليخرج لنا المغني والشاعر والأديب والقاص.

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وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية بعنوان "الحمد لله والشكر لله لولي النعم"، حيث ألقى الشاعر يحيى بحر قصيدة "سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان، وألقى قصيدة بعنوان "كفالة". 

فيما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي، حيث ألقى قصيدة بعنوان "عكس المسار"، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "شخصية من مصر" تنفيذ هبة محمد. 

كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال نشاط اكتشاف المواهب في جميع المجالات وتنمية المهارات الفنية للموهوبين بفقرات فنية وتابلوهات غنائية راقصة من الأطفال، أداء مسعود عبد الرحيم.

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