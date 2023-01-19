رغم تقدم جديد في أوكرانيا.. تصريح متشائم من رئيس فاجنر الروسية

أعلنت قوات فاجنر الروسية، اليوم الخميس، السيطرة على بلدة كليشيفكا على أطراف باخموت، شرق أوكرانيا.

وقال مؤسس الجماعة المرتزقة الوالية لروسيا، يفجيني بريجوجين، اليوم الخميس، إن قواته استولت على قرية كليششيفكا الواقعة على أطراف مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، لكنه حذر من أن النصر لا يزال بعيد المنال وأنه لا يمكن إجبار القوات الأوكرانية على الخروج من باخموت بسرعة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمة بريجوزين الصحفية، قال رئيس فاجنر: "يمكننا أن نقول بأمان أن بلدة كليششيفكا، التي تعد واحدة من الضواحي المهمة في باخموت، قد تم وضعها بالكامل تحت سيطرة وحدات فاجنر العسكرية الخاصة".

وتقع كليششيفكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 400 شخص، على بعد حوالي 6 أميال (9 كيلومترات) من مدينة باخموت، وقد تم إغلاقها من قبل وحدات فاجنر في معركة استنزاف استمرت أشهر مع القوات الأوكرانية.

ومع ذلك، حذر بريجوجين من أنه من غير المرجح أن تطرد فاجنر القوات الأوكرانية من باخموت قريبا: "على عكس الآراء المختلفة بأن القوات المسلحة الأوكرانية تفر من أرتيموفسك [الاسم الروسي لباخموت]، فهذا ليس كذلك. يعمل الجيش الأوكراني بوضوح وانسجام. ولدينا الكثير لنتعلمه منهم".

وفي سياق المتصل، تقدمت قوات فاجنر أيضا بنجاح في أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال أحد قادة مجموعة "فانر" للوكالة: "هناك معركة مستمرة في المدينة ومن دون انقطاع. تطلق المدفعية النيران دون توقف، والمعارك مستمرة، نسمعها، والحرب مستمرة، ونحن ندمرها باستمرار ونتقدم".

ووفقا له، كان من الممكن السيطرة بشكل كامل تقريبا على المنطقة الصناعية، حيث تجري عملية مسح في المناطق السكنية.

وخلص القائد إلى القول: "الوضع متوتر بشكل عام. كل يوم نسيطر على أراض أكثر، سواء في المدينة أو خارجها".