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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 500 ألف جنيه.. 5 سيارات موديل 2023 فى مصر| صور

5 سيارات موديل 2023
5 سيارات موديل 2023 في مصر

ارتفعت أسعار السيارات خلال الفترة الماضية وذلك بسبب التعثرات التي واجه قطاع صناعة السيارات في العالم اجمع، ولكن رغم تلك العقبات توافر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة العديد من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023، والتي يبحث عنها فئة كبيرة من المواطنين المصريين لما تحتوي علية الطرازات الحديثة من تكنولوجيات ومميزات حديثة .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2023 أسعارها تحت 500 ألف جنيه :

1-ساوايست DX3 موديل 2023

تعمل سيارة ساوايست DX3 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 225 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 156 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر.

ساوايست DX3 موديل 2023

سعر سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 في سوق السيارات المصري 499 ألف جنيه.

2-تويوتا بيلتا موديل 2023

تمتلك سيارة تويوتا بيلتا محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الي 103 حصان، وعزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لتر .

تويوتا بيلتا موديل 2023

تباع سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بأسعار تبدأ من 390 ألف جنيه، وتصل الي 545 ألف جنيه .

3-هيونداي اكسنت RB موديل 2023

زودت سيارة هيونداي اكسنت RB بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 440 ألف جنيه، وتصل الي 489 ألف جنيه .

4-ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

تستخدم سيارة ميتسوبيشي ميراج قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 76 حصان، وعزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 في مصر يصل الي 395 ألف جنيه .

5-نيسان صنى موديل 2023

تستمد سيارة نيسان صني قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 108 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وقت السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 12. ثانية.

نيسان صنى موديل 2023


تأتي سيارة نيسان صني موديل 2023 بأسعار تبدأ من 375 ألف جنيه، وتصل الي 441 ألف جنيه .

 

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