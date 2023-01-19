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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: وجهت الحكومة للتحرك سريعا ليتساوى دخل الدولة مع مصاريفها من الدولار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي  جولة تفقدية في الكلية الحربية اليوم، والتقى بمجموعة من أسر وأهالي الطلبة المستجدين في الكلية.

 

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 وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش الزيارة: "عندما يتساوى دخل الدولة المصرية مع مصاريفها من الدولار ستكون الأمور أفضل كثيرا".

وتابع الرئيس السيسي: "تحدثت مع الحكومة في أننا بحاجة للتحرك سريعا كي يتساوى دخل الدولة مع مصاريفها من الدولار".

وأكمل الرئيس السيسي: "مع بعض كلنا سوف نستطيع تجاوز الأزمة الحالية"، مضيفا: "ما حدث من ظروف صعبة اختبار لقدرة الدولة".

ولفت الرئيس السيسي: "ما نمر به من أزمات هو اختبار لكشف المعادن على كل المستويات وكل محنة بتمر علينا بتتحول إلى منحة ".

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