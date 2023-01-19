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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدام مرايتها.. كارول سماحة بإطلالة ناعمة عبر السوشيال ميديا

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارول سماحة في الصور من أمام المرآة، مرتدية طقم باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

كارول سماحة تتألق بالأزرق في حفل موسم الرياض.. صور

غدا|كارول سماحة ومروان خورى وديانا حداد على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

تألقت المطربة كارول سماحة على مسرح أبو بكر سالم ، خلال إحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت كارول فى الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أزرق طويل، وهو ما نال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا بعد طرح الصور عليه.

 

وقدمت كارول سماحة حتى الآن عدد كبير من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية مغرم بمين التى طرحتها مؤخرا.

كارول سماحة تشارك فى عرض تقدر


وأوضحت كارول سماحة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن جميع الفريق المشارك في عرض تقدر قدم دوره من القلب، وهي دورها تحمست جدا لتكون عودتها في مصر وبعمل من تأليف الدكتور مدحت العدل. 

وأشارت كارول سماحة إلى أن بتول عرفة مخرجة عرض تقدر هي صديقة مقربة وبينهما تاريخ طويل من الأعمال الناجحة والفيديو كليبات التي كانت لها علامة في مشوارها، وأجادت في تقديم المسرحية وقيادة كل الأبطال المشاركين سواء من الأطفال أو النجوم. 

 

تصريحات كارول سماحة

وعبرت كارول سماحة في تصريحاتها عن سعادتها للمشاركة في موسم الرياض لحفل غنائي يقام خلال أيام، وهي ليست المرة الأولى لها في السعودية، ووعدت الجمهور بمفاجآت وحفل يسعدهم. 

 

خلال العرض قدم النجوم لوحات متعددة منهم الفنانة كارول سماحة التي قدمت لوحة غنائية عن المرأة القوية والناجحة في التاريخ،  والفنان أكرم حسني الذي تحدث مع الأطفال عن تفوق المصريين في كافة المجالات كما  تم توجيه الشكر لشهداء مصر من الشرطة والجيش.

 

العرض المسرحي  "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وتن تنفيذ تقنياته المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

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