شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسوان / أبوسمبل

شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى مساء الخميس وقوع حادث تصادم سيارتين نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين ، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وقال عدد من شهود العيان إن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لسائقى السيارتين، واختلال عجلة القيادة فى أيديهم مما أدى إلى وقوع التصادم بينهما حيث كان يستقلها عدد من الركاب ، وأدى التصادم إلى تهشم السيارتين ، وبالتالى وقوع الحادث، ووفاة الـ 3 إصابة عدد من الأشخاص، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتمت بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.