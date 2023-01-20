تاج الدين: 98% نسبة شفاء مريضات سرطان الثدى فى مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن نسب الشفاء في مصر من مرض سرطان الثدي والذي يداهم العديد من النساء، تصل إلى 98 %

وقال في مداخلة تلفزيونية مع شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر” إن الكشف المبكر عن الأورام، يساهم في الاستجابة السريعة للعلاج والشفاء منها، وفي إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات، جرى فحص عدة ملايين من المصريين لعلاج عدة آلاف لم يعلموا بمرضهم إطلاقا، ووصلت نسب الشفاء لهذه الحالات إلى 98%.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية انعكست إيجابيا على المرضى وتحسن أحوالهم الصحية، متابعا: "السبين الرئيسيين لحدوث أمراض الرئة هو التدخين، وأي نوع من أنواع التدخين لفترة زمنية أطول تتسبب في احتمال الإصابة بالسرطان بشكل أكبر".

وتابع د. عوض تاج الدين قائلا :"مصر تتصدى بحملات شديدة جدا للحد من ظاهرة التدخين، ونساعد المدخنين عن الإقلاع عن التدخين، ومصر تتميز بنسبة تدخين عالية جدا ولكن نسبة تدخين السيدات فيها من أقل الدول في العالم، ونستهدف من خلال مبادراتنا منع الأمراض وتقليل استخدام المواد التي تؤدي إلى هذه الأمراض، ثم الكشف المبكر، ثم توفير العلاج المناسب لكل درجة من درجات المرضى لمرضى الأورام".