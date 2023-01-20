عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين: 98% نسبة شفاء مريضات سرطان الثدى فى مصر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن نسب الشفاء في مصر من مرض سرطان الثدي والذي يداهم العديد من النساء، تصل إلى 98 %  

وقال في مداخلة تلفزيونية مع شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر” إن الكشف المبكر عن الأورام، يساهم في الاستجابة السريعة للعلاج والشفاء منها، وفي إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات، جرى فحص عدة ملايين من المصريين لعلاج عدة آلاف لم يعلموا بمرضهم إطلاقا، ووصلت نسب الشفاء لهذه الحالات إلى 98%.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية انعكست إيجابيا على المرضى وتحسن أحوالهم الصحية، متابعا: "السبين الرئيسيين لحدوث أمراض الرئة هو التدخين، وأي نوع من أنواع التدخين لفترة زمنية أطول تتسبب في احتمال الإصابة بالسرطان بشكل أكبر".

وتابع د. عوض تاج الدين قائلا :"مصر تتصدى بحملات شديدة جدا للحد من ظاهرة التدخين، ونساعد المدخنين عن الإقلاع عن التدخين، ومصر تتميز بنسبة تدخين عالية جدا ولكن نسبة تدخين السيدات فيها من أقل الدول في العالم، ونستهدف من خلال مبادراتنا منع الأمراض وتقليل استخدام المواد التي تؤدي إلى هذه الأمراض، ثم الكشف المبكر، ثم توفير العلاج المناسب لكل درجة من درجات المرضى لمرضى الأورام".

مصر المبادرة الرئاسية شريف عامر محمد عوض تاج الدين الدولة المصرية مستشار رئيس الجمهورية مستشار الرئيس للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين يحدث في مصر محمد عوض المبادرات الصحية ستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدكتور محمد عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

موضوعات متعلقة

وزن زيادة وسعر منخفض.. تفاصيل صرف خبز بلدى لغير المستحقين الأسبوع القادم

البابا تواضروس: زيارات الرئيس السيسي للكاتدرائية دائما تحمل المفاجآت

منة ياسر أخصائية التغذية العلاجية: كورس الأنا سيليوم ينقص الوزن 20 كيلو خلال شهر

بنت البلد ترصد جهود مؤسسة نبض الحياة الخيرية

محافظ الإسكندرية يحذر: ارتفاع منسوب مياه البحر "غير عادي".. ولازم نخاف

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

لو ابنك عنده تأخر في الكلام.. استشاري تخاطب توضح السبب والعلاج| فيديو

أقراص سوبر سيليوم لإنقاص الوزن.. منة ياسر تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

تعرف على أداء أسهم أسواق الخليج اليوم الجمعة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ