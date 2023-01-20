الطيران الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة وراء فشل نظام الإنذار

كشفت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) اليوم الجمعة، عن تفاصيل إضافية في إطار التحقيق في أسباب فشل نظام الإنذار لعدة ساعات، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على وجود عمل مدبر وراء ما حدث.



وقالت وكالة الطيران في بيان، إن "التحليل الأولي لانقطاع نظام NOTAM يشير إلى أن أحد الموظفين المتعاقدين حذف الملفات عن غير قصد أثناء محاولته البرط بين قاعدة البيانات الأساسية والنسخة الاحتياطية".

كما أشارت الوكالة إلى أنها لم تجد "أي دليل على هجوم إلكتروني أو عمل خبيث".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية أبلغت الأسبوع الماضي عن وجود خلل في نظام التنبيه "NOTAM"، المسؤول عن إرسال معلومات إلى الطيارين لتنبيههم حول مخاطر الطيران والقيود.

وقررت هيئة تنظيم الطيران في الولايات المتحدة تأجيل مغادرة جميع الرحلات الداخلية مؤقتا، وبعد ذلك تم رفع الحظر المفروض على المغادرة.