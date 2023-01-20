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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل لـ 45 يومًا.. الإجازات السنوية 2023 لـ موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جاء مشروع قانون العمل الجديد، حاملا العديد من التسهيلات و الضمانات للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص ، بشأن رصيدهم من الإجازات السنوية، وكذا المدة المحددة لأيام العطلات على مدار السنة، ويخضع ذلك كله طبقا لمقتيات العمل وظروفه، ولايجوز قطع الإجازات إلا فى حال وقوع أسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.

 

و نظم القانون الجديد الإجازات السنوية 2023 المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث نص على أن يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها:

  •  15 يومًا في السنة الأولى.
  •   21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
  •   30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل. 
  • أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.
  •  إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
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ضوابط الحصول على الإجازات الرسمية

 

نص قانون العمل الجديد على أن تزيد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

 

و لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

 

و يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

 

حيث ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

و يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي،  بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

وأعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس  المقبل الموافق ٢٦  يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 ،بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، أصدرت الوزارة منشورا على  مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، لمتابعة المنشأت الخاصة ،موضحة فيه أن يوم الخميس المقبل، الموافق ٢٦ يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة،وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

 

 

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