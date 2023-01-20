3 قنوات أوروبية تنقل الدوري السعودي بسبب رونالدو

كشفت تقارير سعودية، عن حصول بعض القنوات الأوروبية على حقوق نقل بطولة دوري روشن السعودي؛ بسبب وجود رونالدو.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر السعودي بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف مطلع يناير الحالي.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية فإن قناة “S Sport Plus” التركية، أعلنت الحصول على حقوق بث مباريات دوري روشن، وستكون البداية من مباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة الرابعة عشر يوم الأحد 22 يناير الجاري.

كما أشار الصحفي السعودي “أحمد العجلان”، أن قنوات “SPORT” الإيطالية وقنوات “SPORT TV” البرتغالية، حصلوا بالفعل على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي.

مشاركة رونالدو

وشارك رونالدو في مباراة نجوم الهلال والنصر ونجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 5/4.