خطوة بسيطة تساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع

الصيام المتقطع

يعتبر فقدان الوزن أمر ضروري للحفاظ على الصحة.. فقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من قبل باحثين من جامعة جونز هوبكنز، إلى أن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي تقليل السعرات الحرارية بشكل قاطع وليس بسبب إتباع الصيام المتقطع.

مدى فاعلية الصيام المتقطع في خسارة الوزن



ووجد الباحثين المشرفين على الدراسة، أن توقيت الوجبات لا علاقة له بكمية الوزن التي يفقدها الشخص بمرور الوقت. بدلًا من ذلك ، فإن تناول وجبات أصغر تحتوي على سعرات حرارية أقل هو المفتاح للتخلص من أرطال الوزن.





وتابع الباحثون، أن الصيام المتقطع يعتمد بشكل رئيسي، عندما يأكل الشخص لمدة تتراوح من ثماني إلى عشر ساعات على مدار اليوم، مما يجع الشخص يستهلك كميات أكبر من السعرات الحرارية.



وأوضح الباحثون، أنه يساعد تقليل السعرات الحرارية في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل استهلاك السعرات الحرارية ؛ حيث أن حساب السعرات الحرارية الأساسي فقط هو بنفس الفعالية.



وجمع الباحثون بيانات من 550 بالغًا في ماريلاند وبنسلفانيا، وكان حوالي 240 مشاركًا يعانون من السمنة ، بينما كان 169 منهم يعانون من زيادة الوزن و 138 كانوا يتمتعون بوزن صحي.

فوائد غير متوقعة لإتباع الصيام المتقطع



وبعد ستة أشهر من جمع البيانات ، نظر الباحثون في عدد السعرات الحرارية التي يأكلها الشخص كل يوم ومقدار الوقت الذي استغرقه بين كل وجبة. كما أبلغ المشاركون بانتظام عن وزنهم.



ووجد الباحثون أن حساب السعرات الحرارية كان العامل الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، حتى عندما ينتظر الشخص فترة طويلة بين الوجبات أو لا يأكل لبضع ساعات قبل النوم ، لم يكن هناك أي تأثير على فقدان الوزن أكثر من تناول السعرات الحرارية.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن الأشخاص في المجموعة الصحية اكتسبوا حوالي 0.9 رطل (0.4 كجم) خلال فترة الدراسة ، بينما اكتسب الأشخاص في مجموعة الوزن الزائد 5.7 رطل (2.6 كجم).



وقال الدكتور دي تشاو ، عالم الأوبئة بجامعة جونز هوبكنز والمؤلف الرئيسي للدراسة ، أن الصيام المتقطع يمكن أن يضبط التمثيل الغذائي للشخص لحرق المزيد من السعرات الحرارية كل يوم، مما يساعد على فقدان الوزن ولكن الإعتماد على تقليل السعرات الحرارية على مدار اليوم قد يكون أكثر فعلية من الصيام المتقطع .