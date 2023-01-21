سهير رمزي تكشف عن سبب رفضها للإنجاب ..وتؤكد : حلمى بكر كان رافض التمثيل.. لست من أنصار الندم.. وهذا الأمر كسرني

حلت الفنانة الكبيرة سهير رمزي ضيفة على برنامج “حبر سري” والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” لتكشف عن بعض أسرار حياتها ولماذا رفضت الإنجاب فى وقت ما ؟ ، كما تطرق الحوار إلى زواجها من الموسيقار حلمى بكر وأسباب طلاقها .



وإليكم نص الحوار ….

قلبي ورطني في قرارات كثيرة خاطئة ومش بحب الندم

قالت النجمة سهير رمزي، إنها خلال فترة من الفترات كانت تختار بقلبها وعقلها ثم بعد ذلك أصبحت تفكر بقلبها فقط، مضيفة: "كنت سايبة نفسي لقلبي فقط ومش عايزة عقلي يشتغل وقلبي ورطني كتير واندفعت وتسرعت كتير وتراجعت بعد كده".

وأضافت سهير رمزي، أنها ليست من أنصار الندم، قائلة: "مش بحب الندم واللي جاي هيكون أحسن اكيد وانا بطبيعتي خوافة وبخاف من حاجات كتير".

وردت سهير رمزي، على نصيحتها حال وجود ابنه لها مقبلة على الزواج، قائلة: "لو كان عندي بنت وهي داخلة على جواز هنصحها أوعي تكذبي وعيشي حياتك صح ولو مش كويسة متكمليش، وأهم حاجة تختار حد يتقي الله فيكي ويكون عنده اخلاق ولو هو كده اكيد هتكوني سعيدة والعمر بيجري ومش محتاجين نبرر الحياة الوحشة ونضيع العمر".

فيلم المذنبون من علامات السينما وكان سببا في طلاقي

أكدت النجمة سهير رمزي، أن فيلم المذنبون كان به أبطال كثيرين وموضوعه قوى للغاية وناقش قضايا مهمة في المجتمع وقتها، مشيرة إلى أن قصة مسلسل أهل كايرو شبيه بقصة فيلم المذنبون ولم يتم منعه من العرض وقتها.

وكشفت سهير رمزي، عن أن فيلم المذنبون كان سبب طلاقها، قائلة: "أنا عنيدة بطبعي وجوزي رفض تمثيلي للفيلم واشترط عليا لو وافقت هنطلق وننفصل وبالفعل أطلقنا، ورجعنا بعد كده".

وأضافت: "قصة المذنبون كانت في بداياتي الفنية ومن كتابة نجيب محفوظ وجريت على الفيلم ووافقت وعملت الفيلم وكنت فرحانة به جدا، وهو من علامات السينما ومقدرش اقول عليه حاجة ولكن كنت جريئة في مشاهد فيه".

ندمانة على عدم الإنجاب وكنت أنانية وفكرت في التبني

عبرت الفنانة سهير رمزي، عن شعورها بالحزن لعدم إنجابها، قائلة: "أنا وصلت لمرحلة أمي في السن، وأنا زعلانة أني عملت في نفسي كده وأني مجبتش انسان يقف جنبي وعشان كده بحب الجيل الجديد اللي طالع وبيشوف حياته وبيتجوز ويخلف وجيلنا كلنا كنا بنخاف عشان النجومية والشهرة".

وأضافت سهير رمزي، "لو كنت جبت طفل وأنا شغالة مكنتش هخرج بره البيت، وكانت أنانية مني لأني حبيت نفسي أكثر من أني اكون عندي طفل وفكرت في التبني ولكن مش يعيش معايا لأنها مسئولية".

وعن رأيها في الفنانين اللي بيرفضوا التلامس، ردت سهير رمزي قائلة: "كل المهن فيها حلو ووحش ولكن احنا عشان علينا ضوء بنبقى عرضة لحاجات كتير وانتقاد والفنانين بيقولوا كده من الناحية دي وأي مهنة فيها كل شيء".

اتجوزت حلمي بكر قبل عملي بالفن وكان رافض التمثيل

أكدت النجمة سهير رمزي، أن انفصال والدها ووالدتها لم يسبب لها عقدة في حياتها تجعلها تلجأ لطيبي نفسي، قائلة: "محستش بعقدة من انفصال والدي بوالدتي وهي أدتني كل حاجة في الدنيا، وعمري ما رحت لدكتور نفسي ومفيش حاجة أثرت عليا لدرجة الاكتئاب".

وعبرت سهير رمزي، عن استمرار تأثرها من رحيل والدتها، قائلة: "محزنتش في حياتي غير على أمي ومفيش حاجة كانت تهزني قد أمي، ولما رحلت اتكسرت واتوجعت ولكن موصلتش للاكتئاب، وأنا مؤمنة وعارفه أن الموت مصير لكن البعد والفراق صعب".

ونفت سهير رمزي، حقيقة ما يشاع عن أن سبب زواجها من حلمي بكر كان لدخول الفن، قائلة: "جوازي من حلمي بكر كان قبل السينما وكنت صغيرة جدا وقتها ولكن في دماغي طول عمري السينما ولكن الفترة دي كنت في مدرسة ومفيش في دماغي حتته السينما، وهو كمان كان في بدياته ومكنش موسيقار كبير وكان رافض التمثيل".

كان نفسي أعمل دور نبيلة عبيد في الراقصة والسياسي

كشفت الفنانة سهير رمزى ، عن رأيها فى رفض بعض الممثليين التلامس في مشاهد الأفلام والمسلسللات ، قائلًة :" كلها وجهات نظر.. وكل مهنة فيها الكويس والوحش واعتقد أن رفض بعض الأشخاص هذا أو رفضهم لدخول أبنائهم الوسط الفنى يرجع لعدم رغبتهم فى تسليط الضوء عليهم ".



وأضافت “رمزى” ، أنا مبحبش أفرض رأيي على حد وكل ممثل أو فنان حر فى رأيه .



وأشارت إلى أنها تحب الفنانة نبيلة عبيد جدًا وتتمنى أن تشارك فى عمل حاليًا مع الفنانات نادية الجندي ، ونبيلة عبيد ، وميرفت أمين ، متابعًة :" كا نفسي أعمل فيلمى الراقصة والسياسي وزوجة رجل مهم ".

الفنانة سهير رمزي

كما أكد الفنانة سهير رمزي، أنه “أنا محبش الراجل المتجوز، ولما أكتشفت أن جوزي متجوز اتطلقت وكان لدي اصرار على الطلاق وانا مكنتش عارفة أنه متجوز”.

وقالت سهير رمزي، خلال لقاء لها لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه أنا “زي الفريك مليشك شريك”، مؤكدة أنه لا بد أن أكون أنا السيدة الوحيدة في حياه الرجل.

وتابعت الفنانة سهير رمزي، أنها ليست من أنصار الندم، قائلة: "مش بحب الندم واللي جاي هيكون أحسن اكيد وأنا بطبيعتي خوافة وبخاف من حاجات كتير".