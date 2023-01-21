يعرض 17 مارس .. تفاصيل مسلسل Extrapolations لـ ميريل ستريب

حدد الشركة المنتجة لمسلسل Extrapolations يوم 17 مارس القادم ، موعد لعرض العمل على أحدى المنصات .

تدور أحداث مسلسل Extrapolations حول التغير المناخي العالمي،ومدي تأثيره على العيلة، والحب، والعمل، والمصير.

مسلسل Extrapolations بينتمي لنوعية دراما الأنثولوجي حيث تدور أحداث العمل حول فكرة واحدة عامة، فى إطار حلقات منفصلة .

مسلسل Extrapolations من بطولة ميريل ستريب ، كيت هارينجتون ، ماريون كوتيار ، إدوارد نورتون ، فوريست ويتيكر ، توبي ماكجواير ، ديفيد شويمر.

شارون ستون تهاجم ميريل ستريب

هاجمت الممثلة الأمريكية شارون ستون أسطورة هوليوود الحائزة على ثلاث جوائز أوسكار، ميريل ستريب التي تحظى بمكانة مرموقة بين نجمات الفن العالمي.

وقالت شارون ستون التي تبلغ من العمر 63 عاما، إنها تقدم أدوار الشر على الشاشة أفضل بكثير من ميريل ستريب بحسب وصف موقع بي بي سي.

في مقابلة عبر تطبيق زووم استنكرت شارون ستون صيغة سؤال موجه إليها عن شعورها بأنها أخيرا عملت مع ميريل ستريب في فيلم سينمائي، وطلبت تعديل السؤال إلى أنهما أخيرا تمكنا من العمل سويا، في إشارة إلى تساويهما في المكانة الفنية.

وأوضحت شارون ستون وجهة نظرها بأن الإعلام يحرض النساء كثيرا في هوليوود ضد بعضهما البعض بمثل هذه الصيغ التفضيلية، مشيرة إلى أن ميريل ستريب نفسها قد تكون لا تحب هذه الصيغة.

رفضت شارون ستون أن يصور الجميع على أنهم متلهفين لملاقاة ميريل ستريب والعمل معها بل والتنافس لمحاولة الوصول إلى مكانتها وهي بالفعل امرأة وممثلة رائعة لكن هناك أخريات يتمتعن بنفس الموهبة.

وحرصت شارون ستون على رصد أسماء ممثلات أخريات يتمتعن بنفس موهبة ميريل ستريب وقادرات على تقديم أعمالها بنفس البراعة من بينهم فيولا ديفيس وإيما طومسون، أوليفيا كولمان، كيت وينسلت.