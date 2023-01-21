بفستان أسود لامع.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة روبي صور من حفلها الغنائي في مدينة العلمين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.



وظهرت روبي في الحفل مرتدية فستان قصير باللون الاسود تاركه خصلات شعرها منسدل،واعتمدت علي المكياج الذي ابرز جمال وجهها،وعلقت علي الصور كاتبة: أحدث أداء من حدث خاص.

تحيى الفنانة روبي حفلا غنائيا ا بمدينة العلمين الجديدة ويبدأ الحفل وتقدم فيه روبى مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة منها" لية بيدارى وهوبا وحته تانية ونمت ننة وقلبى بلاستيك وغيرها من الأغانى.

الفنانة روبي

ومن ناحية أخرى تصور روبي خلال هذه الفترة مسلسلها الجديد حضرة العمدة والذى تخوض به سباق رمضان القادم.

المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدةقريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب،وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمدبدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ومن إخراج عادل أدي