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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نور الشمس.... رواية تثور على الموروثات المغلوطة للكاتبة مي مصطفى

صدى البلد

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع رواية " نور الشمس" للكاتبة مي مصطفى لتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في نسخته الرابعة والخمسين.

تناقش الرولية فكرة وصمة الأنوثة ورغبة الكاتبة في تغيير الموروثات المغلوطة

تقول الكاتبة في روايتها: 
أنا اتربيت وأنا شايلة جوايا وصم الأنوثة وحاسة بالغضب لأن ربنا خلقني أنثى بحقوق أقل من الذكر، ولما حبيت أنوثتي حبيتها بعين الذكر، لحد ما جه اليوم اللي اتعلمت فيه إن الأنوثة هي طاقة الحب والعطاء، مش وصم اتكتب على جبين الست إنها أقل أو أدنى في المستوى من الرجل ولازم تعيش وترضى... أو تعيش مع فكرة إن الأنثى جسد لإفراغ شهوة الرجل.
 

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واكتشفت من التجربة إن الأنوثة نص طاقة الكون وعشان نعيش حياة سوية لازم تتوازن طاقة الأنوثة والذكورة في الحياة، ويعود كل منا للفطرة السليمة.

 

الجدير بالذكر أن مي مصطفى هي كاتبة مصرية من مواليد الاسكندريه حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وحاصلة على شهادة معتمدة في الإرشاد التربوي، ودبلومة في الإرشاد الأسري، ودبلومة في العلاج النفسي، وقامت بالعديد من الدراسات في مجال الصحة النفسية وعلوم أنماط الشخصية. تعمل Life coach كتبت العديد من القصص القصيرة والمقالات، وشاركت بها في عدة كتب للنشر الجماعي، وتعد ( نور الشمس) هي روايتها الأولى.

دار ليان نور الشمس أروقة معرض الكتاب العلاج النفسي معرض القاهرة الدولي للكتاب

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