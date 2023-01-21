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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الدفاع والوسط.. ناقد رياضي يكشف أبرز الغائبين عن مباراة القمة

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي حمدي الحسيني عن غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة، قائلا:" النادي الأهلي يغيب عنه حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم".


واسترسل “حمدي الحسيني” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”،: الأهلي عانى كثيرا نتيجة غيابات لاعبي الدفاع وخط الوسط، متابعا: غيابات الأهلي مؤثرة للغاية، وعلى المدرب الفني اللجوء إلى الصفقات الجديدة.


وأضاف: النادي الأهلى أجرى صفقات جيدة خلال الفترة الماضية، وعلى المدرب الفني استغلالها بالشكل الأمثل، مؤكدا على أن مباراة القمة تحتاج خبرات وثقة.

غيابات الزمالك
 

وفيما يخص غيابات نادي الزمالك، أوضح أن الجهة الشمال تشهد غيابات قوية، نتيجة غياب أحمد فتوح ومحمد عبد الغني، متابعا: محمد عبدالشافي يكفي بالغرض لكنه لن يستطيع أن يلعب طوال الـ 90 دقيقة.

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