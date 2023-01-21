بمشاركة مرموش كبديل.. فولفسبورج يكتسح فرايبورج بسداسية في الدوري الألماني

حقق فريق فولفسبورج الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمر مرموش، انتصارًا كاسحًا على فرايبورج بستة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الألماني.

وافتتح باتريك ويمير التسجيل لـ فولفسبورج في الدقيقة الثانية، قبل أن يُسجل ويند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28، 37.

وأحرز يانيك جيرهاردت الهدف الرابع لـ فولفسبورج في الدقيقة 56، أعقبه باكو بخامس الأهداف في الدقيقة 81.

واختتم والدشميدت مهرجان أهداف فولفسبورج بتسجيله الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وشارك عمر مرموش كبديل في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولفسبورج لـ 26 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 30 نقطة في المركز الرابع.