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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

معرفش إنه بيصوّر.. ماذا قال المتهم بسرقة رادار الدائري؟ فيديوجراف

سرقة رادار الدائري
سرقة رادار الدائري

فيديو سرقة رادار الدائري أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمتهم بسرقة رادار الدائري قال أمام جهات التحقيق إنه حاول فك الرادار لسرقته لكنه وجده مثبتا بحامل على الطريق الدائري بقليوب فصعب عليه فكّه، فقام بإتلافه محاولا سرقته، وأضاف أنه كان لا يعلم أنه يقوم بتصويره. 

فيديو سرقة رادار الدائري

تبين من تحريات المباحث الجنائية حول واقعة سرقة رادار الدائري، أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأن لديه معلومات جنائية.

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للمزيد حول سرقة رادار دائري قليوب وماذا قال المتهم أمام جهات التحقيق والعقوبة المتوقعة ضده، شاهد الفيديوجراف التالي:

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