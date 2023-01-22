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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية: تغريم رئيس الوزراء لعدم ارتدائه حزام الأمان

صدى البلد

قالت الشرطة في إنجلترا إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيتعين عليه دفع غرامة لعدم ارتداء حزام الأمان في السيارة.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية، في نشرتها الإنجليزية السبت، أنه جرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر ريشي سوناك وهو لا يرتدي حزام الأمان في سيارة أثناء زيارته لمقاطعة لانكشاير في شمال غرب إنجلترا يوم /الخميس/ الماضي.

وأوضحت الشبكة أن هذه اللقطات تم فحصها من قبل ضباط الشرطة في لانكشاير.

وفي المقابل، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إن سوناك "سيلتزم بالطبع بالعقوبة"، وأضاف: "رئيس الوزراء يوافق تماما على أن هذا كان خطأ وقد اعتذر".

وكان المتحدث قد قال - في وقت سابق - إن سوناك "اعتذر عن الخطأ، واعتقد أنه من المهم القيام بذلك، حيث يجب على الناس ارتداء حزام الأمان".

وفي المملكة المتحدة، قد يؤدي عدم ارتداء حزام الأمان إلى غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني، إلا في حال وجود عذر مقبول ويجب سداد الغرامة المالية في غضون 28 يوما، أو أن يتم الطعن فيها.
وهذه هي المرة الثانية التي تغرم فيها الشرطة سوناك أثناء توليه منصبا عاما.

ففي أغسطس 2022، فرضت الشرطة غرامة على سوناك عندما كان يشغل منصب وزير المالية آنذاك، ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بسبب حضور حفلات بالمخالفة لقواعد الإغلاق التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا.

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