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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية أمريكا وإثيوبيا بيحثان إنهاء عدم الاستقرار في إقليم أوروميا

آبي أحمد
آبي أحمد

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاجة لإنهاء حالة عدم الاستقرار إقليم أوروميا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، السبت، إن بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي التزام الولايات المتحدة بدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وناقش معه الحاجة لإنهاء حالة عدم الاستقرار في إقليم أوروميا.

وأضافت الخارجية الأمريكية بحسب البيان، أن بلينكن رحب خلال الاتصال، بانسحاب القوات الإريترية من شمالي إثيوبيا.

كما تناول الجانبان تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والموقع في 2 نوفمبر بين الحكومة الإٌثيوبية وجبهة تحرير تيجراي.

وشدد بلينكن على أن انسحاب القوات الإريترية "مفتاحي" لتأمين سلام مستدام في شمالي إثيوبيا، وحض على السماح بوصول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين إلى الإقليم.

 

 

وزير الخارجية الامريكي بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي الاستقرار أوروميا

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