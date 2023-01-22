عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جنرال موتورز تكشف عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار | تفاصيل

صدى البلد

تستثمر شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز 854 مليون دولار لإعداد العديد من المصانع لبناء الجيل السادس من محرك V8، بالإضافة إلى ذلك، ستنفق الشركة 64 مليون دولار على تطوير المكونات الإضافية لدعم المركبات الكهربائية المستقبلية، وهذا يصل إلى إجمالي 918 مليون دولار.

بديلة كورولا.. سعر تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر| صور

5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

جنرال موتورز تكشف عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار

لم تقدم جنرال موتورز تفاصيل أو توقيت أو تفاصيل أداء أو ميزات حول الجيل التالي من محرك V8، ومع ذلك ، يقول الإعلان: "ستمكّن هذه الاستثمارات الشركة من تعزيز أعمالها الرائدة في مجال صناعة الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكامل والاستمرار في دعم محفظة منتجات الشركة المتنامية للمركبات الكهربائية."

 

سيتلقى مصنع Flint Engine Operations على وجه التحديد في ميشيجان 579 مليون دولار لتجميع محرك V8الجديد والقيام بالتشغيل الآلي، سيبدأ العمل على تحديث المصنع على الفور، أثناء البناء، سيستمر المصنع في بناء محرك توربو ديزل سعة 3.0 لتر.

 

 

في حين أن هذا بلا شك استثمار كبير في محرك V8الجديد ، فإن جنرال موتورز تضع الكثير من الأموال في تكنولوجيا السيارات الكهربائية أيضًا، في عام 2021 ، أعلنت عن استثمار 35 مليار دولار حتى عام 2025 في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا مساعدة القيادة المتقدمة، كانت هذه زيادة بنسبة 75% عن خطة الشركة السابقة.

 

في ديسمبر 2022 ، قالت جنرال موتورز إنها تتوقع أن تحقق المركبات الكهربائية عائدات تزيد عن 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، وتوقعت الشركة بناء أكثر من مليون منها سنويًا عبر خمسة مصانع تجميع في أمريكا الشمالية.

جنرال موتورز استثمار نرال موتورز المركبات الكهربائية السيارات الكهربائية تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

موضوعات متعلقة

5 سيارات يابانية فاخرة للشراء من الكويت | صور

سعر أودي A6 في السوق السعودي | صور

بداية من 570 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو 2023 في مصر| صور

بديلة كورولا.. سعر تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر| صور

ميتسوبيشي لانسر بوما أوتوماتيك بـ 170 ألف جنيه.. تفاصيل

بداية من 220 ألف ريال.. 5 سيارات فاخرة في السعودية| صور

سوق المستعمل.. نيسان صني كسر زيرو والسعر مفاجأة| صور

تبدأ بـ550 ألف جنيه .. 5 سيارات رياضية في مصر | صور

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرى في كفر الشيخ لأعمال الصيانة

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

بعد انتشار فيديو بفيسبوك.. أمن القاهرة يضبط سارقي هاتف فتاة في دار السلام

الأمن يكشف حقيقة منشور عبر فيس بوك باختفاء مساعدة فنانة

خالد عبدالفتاح : أثق في قدرتي على الاستمرار مع الأهلي

وزارة العدل الأمريكية تعثر على 6 وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ