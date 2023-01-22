جنرال موتورز تكشف عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار | تفاصيل

تستثمر شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز 854 مليون دولار لإعداد العديد من المصانع لبناء الجيل السادس من محرك V8، بالإضافة إلى ذلك، ستنفق الشركة 64 مليون دولار على تطوير المكونات الإضافية لدعم المركبات الكهربائية المستقبلية، وهذا يصل إلى إجمالي 918 مليون دولار.

جنرال موتورز تكشف عن استثمار بقيمة 1 مليار دولار

لم تقدم جنرال موتورز تفاصيل أو توقيت أو تفاصيل أداء أو ميزات حول الجيل التالي من محرك V8، ومع ذلك ، يقول الإعلان: "ستمكّن هذه الاستثمارات الشركة من تعزيز أعمالها الرائدة في مجال صناعة الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ذات الحجم الكامل والاستمرار في دعم محفظة منتجات الشركة المتنامية للمركبات الكهربائية."

سيتلقى مصنع Flint Engine Operations على وجه التحديد في ميشيجان 579 مليون دولار لتجميع محرك V8الجديد والقيام بالتشغيل الآلي، سيبدأ العمل على تحديث المصنع على الفور، أثناء البناء، سيستمر المصنع في بناء محرك توربو ديزل سعة 3.0 لتر.

في حين أن هذا بلا شك استثمار كبير في محرك V8الجديد ، فإن جنرال موتورز تضع الكثير من الأموال في تكنولوجيا السيارات الكهربائية أيضًا، في عام 2021 ، أعلنت عن استثمار 35 مليار دولار حتى عام 2025 في السيارات الكهربائية وتكنولوجيا مساعدة القيادة المتقدمة، كانت هذه زيادة بنسبة 75% عن خطة الشركة السابقة.

في ديسمبر 2022 ، قالت جنرال موتورز إنها تتوقع أن تحقق المركبات الكهربائية عائدات تزيد عن 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، وتوقعت الشركة بناء أكثر من مليون منها سنويًا عبر خمسة مصانع تجميع في أمريكا الشمالية.