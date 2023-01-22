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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقصة على الشاطئ.. جيسي عبدو بإطلالة شتوية جذابة

جيسي عبدو
جيسي عبدو

أطلت الفنانة جيسي عبدو، على متابعيها بفيديو جديد من على البحر، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة شتوية جذابة.

 

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

 

وارتدت جيسي عبدو، توب باللون البيج، وعليه بنطال جبردين بنفس اللون، وجاكيت من الفرو باللون البني وبأكمام طويلة.

 


واعتمدت جيسي عبدو فى المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الكمشيري القاتم، مع وضع الماسكارا والكحل الاسود، والآي لاينر، مع إختيار الأي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز جمال عينيها.

 

جيسي عبدو

 

واختارت جيسي عبدو تسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

 

جيسي عبدو


وأكملت جيسي عبدو إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت ارتداء نظارة شمسية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

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