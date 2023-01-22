بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

أكد علماء الآثار أن لفافة من ورق البردي تم اكتشافها في موقع مقبرة سقارة بالقرب من القاهرة العام الماضي تحتوي بالفعل على نصوص من كتاب الموتى المصري - وهي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على بردية كاملة منذ قرن.

وفقًا لمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أُطلق على اللفيفة اسم "بردية وزيري"، حاليا يتم ترجمته إلى اللغة العربية.

يعرف عشاق فيلم The Mummy عام 1999 أن كتاب الموتى المصري يلعب دورًا رئيسيًا في إعادة رئيس الكهنة الملعون إمحوتب ليرعب الأحياء.

من كتاب مصرى للموتى - وليس البردى المكتشف حديثاً - يصور "وزن القلب

كتاب الموتى

لكن الواقع مختلف تمامًا، ووفقا لموقع “اي ار استكنيكا” لا توجد نسخة سحرية واحدة من كتاب الموتى، كما هو موضح في الفيلم ؛ كانت هناك العديد من الأوراق التي يتم العثور عليها على مر القرون.

لكن هذه الأوراق كلها فريدة من نوعها ، وغالبا ما تتضمن التعاويذ المصممة البًا للاحتياجات الخاصة لأفراد العائلة المالكة المتوفين أو أفراد رفيعي المستوى في مص.

وكانت هذه الكتب في الواقع مجموعات من النصوص الجنائزية والتعاويذ لمساعدة المتوفى في رحلتهم عبر العالم السفلي ( دوات ) وليس لإعادة الناس من الموت.

بالإضافة إلى أنها ليست نصوصًا مقدسة مثل الكتاب المقدس أو القرآن، وتم رسمها في الأصل على أشياء أو كتابتها على جدران غرف الدفن.

و بمرور الوقت ، أضيفت الرسوم التوضيحية ونُقِشَت التعويذات أيضًا على الجزء الداخلي من التوابيت أو الأكفان المصنوعة من الكتان المستخدمة في لف المتوفى.

أشهر التعاويذ

واحدة من أشهر التعويذات هي "وزن القلب" التي حددها العلماء ويرجع تاريخها إلى حوالي 1475 قبل الميلاد، وفي ذلك الوقت كانت تُكتب نسخ من كتاب الموتى بشكل شائع على ورق البردي.

وكان أنوبيس يقود المتوفى قبل أوزوريس ، حيث يقسمون أنهم لم يرتكبوا أيًا من الخطايا الـ 42، ويتم وزن قلبهم على ميزان مقابل ريشة لتحديد ما إذا كانوا يستحقون مكانًا في الحياة الآخرة.

ومن بين 192 تعويذة معروفة حاليًا ، لا توجد مخطوطة واحدة تحتوي عليها جميعًا، وهناك العديد من التعاويذ الوقائية للحماية من تلف القلب أو فقده، وفي حالة واحدة مناشدة القلب ألا يخون صاحبه أثناء طقوس الوزن.

اكتشف علماء الآثار في مقبرة سقارة بالقرب من القاهرة مخبأ يضم 250 مومياء كاملة في توابيت خشبية مطلية

نسخ من كتاب الموتى

تم عمل نسخ من كتاب الموتى بطلب من الكتبة، ويمكن أن يصل طول المخطوطات إلى متر واحد وعرض 40 مترًا، وعرف الناس وجود مثل هذه اللفائف في العصور الوسطى، وافترضوا أنها ذات طبيعة دينية لأنها وجدت في المقابر.

صاغ كارل ريتشارد ليبسيوس اسم كتاب الموتى في عام 1842 بعد ترجمة أحد هذه النصوص، وهو أفضل مثال معروف حتى الآن هو بردية العاني ، التي اكتُشفت في الأقصر عام 1888 وهي موجودة الآن في المتحف البريطاني. لكن مثل هذه الاكتشافات نادرة بشكل متزايد.

اكتشافات سقارة

في العام الماضي ، اكتشف علماء الآثار في مقبرة سقارة، بالقرب من القاهرة، مخبأ يضم 250 مومياء كاملة في توابيت خشبية مطلية.

وفي مارس 2022 ، اكتشف علماء الآثار خمسة مقابر عمرها 4000 عام، واستعادوا 250 تابوتًا خشبيًا ملونًا يحتوي على مومياوات كاملة و 150 تمثالًا لآلهة مختلفة في مقبرة الحيوانات القديمة بالموقع.

وكانت هناك أيضًا مجموعة من مستحضرات التجميل والأواني البرونزية وسيستروم (آلة موسيقية إيقاعية)، فيما احتوى أحد التوابيت أيضًا على لفافة من ورق البردي اعتقدوا أن قياسها حوالي 9 أمتار (29.5 قدمًا) واحتوت على فصل من كتاب الموتى مكتوبًا بالهيروغليفية.

بمجرد استعادة ورق البردى بالكامل ، بلغ قياسه بالفعل 16 مترًا، وأكد العلماء الآن أن المخطوطة تحتوي بالفعل على تعاويذ من كتاب الموتى، وبحسب وزيري ، سيتم تقديم البردية في افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة في وقت ما من هذا العام.