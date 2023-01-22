وزير الخارجية الإيطالي: مصر دولة مهمة لتبادل الآراء والوصول لحل إيجابي بقضية ليبيا|فيديو

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أن اللقاءات التي عقدت اليوم تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا، معقباً:" علينا أن نعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الكبيرة، وخاصة في منطقة البحر المتوسط".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم، قائلاً:" لابد أن نجد حلاً للقضية الليبية، ونتمنى أن نصل لحل بين الأطراف، حتى تتم الانتخابات البرلمانية، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا".

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن مصر دولة مهمة للغاية لتبادل الآراء للوصول لحل إيجابي في قضية ليبيا، مؤكداً أن مصر تقوم بأنشطة قوية لمنع، الهجرة غير الشرعية، ولكن مازال هناك بعض الممرات لهذه الهجرة.

وتابع: "نحن مستعدون للترحيب بالمهاجرين الشرعيين من مصر، وهناك طرق تدريب المهاجرين الشرعيين".