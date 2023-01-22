رئيس الشيوخ يحيل طلبين بشأن ملف السياحة للجنة الثقافة والإعلام

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة بشأن ملف السياحة، للجنة الثقافة والسياحة والإعلام، لدراستهما ومعرفة تعقيب أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار عليهما، لإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

في سياق متصل أكد أحمد عيسى وزير السياحة و الآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ البوم أن الدراسات أثبتت وجود 272 مليون سائح محتمل يرغبون في المنتج السياحي المصري منهم 11% يرغبون في السياحة الثقافية و الترفيهية، و16% يحبذون السياحة الثقافية و15% منهم يرغبون في سياحة المغامرة و6% يفضلون سياحة الاستجمام بخلاف 5% يفضلون السياحة مع عائلاتهم.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق " فخور أن الحكومة أجرت دراسة عالمية على هذا المستوى ، و حددت شرائح الراغبين في السفر إلى مصر و يمثلوا 55% من السائحين المحتملين ، وأثبتت أنه يعلم عن المنتج و يرغب في زيارة مصر و انه ينصح الاخرين بالزيارة لمصر.

وأضاف: كانت تواجهنا مشكلة قلة كراسي الطيران خاصة أن 90% من السياحة تأتي من خلال الطيران، وتم التنسيق مع وزارة الطيران في هذا السياق، قائلا: هذه الصناعة تواجه تحدي اجتذاب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح وزير السياحة أن الإنفاق على الترويج لهذا القطاع ضعيف جدا مقارنة بالمنافسين، لافتا إلى أنه يتم قياس الأداء السياحي أسبوعيا و عندما يقل الاقبال من بعض الدول يتم توجيه المبالغ التسويقية لهذه الأسواق .