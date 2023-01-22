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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط طائرة أيرلندية بأثنيا قادمة من بولندا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

صدى البلد

هبطت طائرة تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية قادمة من كاتوفيتشي ببولندا بسلام في أثينا بعد مكالمة تحذر من وجود قنبلة على متنها اليوم /الأحد/.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية أن الطائرة هبطت الساعة 5.40 مساء بالتوقيت المحلي، حيث رافقتها مقاتلات تابعة للقوات الجوية اليونانية من طراز "إف-19" في المجال الجوي اليوناني، مشيرة إلى أنه تم إخضاع الركاب والطائرة للتفتيش.

وكان مصدر بوزارة الدفاع اليونانية قد أفاد بورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متجهة من بولندا إلى اليونان، وأن طائرات حربية يونانية سارعت لمرافقة طائرة "راين إير"، والتي كان على متنها أكثر من 190 شخصا.
 

أثينا اليونان

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