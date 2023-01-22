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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراج الأزمة.. الخارجية الألمانية تعطي الضوء الأخضر لتسليم بولندا الدبابات لأوكرانيا

الدبابات الألمانية
الدبابات الألمانية

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، أن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريح مفاجئ لها اليوم، لن نقف في طريق بولندا إذا قررت إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وأعربت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن خيبة أمل كييف إزاء موقف ألمانيا بشأن تسليم دبابات ليوبارد 2.

وأكدت الرئاسة الاوكرانية: "لو تسلمنا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2 سنقلب المعركة لصالحنا".

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وأضافت: "تسليم الدبابات لأوكرانيا سيدخلنا مرحلة بداية نهاية الحرب".

وحث كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاء كييف أمس السبت على "التفكير بشكل أسرع" بشأن زيادة دعمهم العسكري، بعد يوم من فشلهم في الاتفاق على إرسال دبابات قتالية تطالب بها كييف.

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