الأرصاد تحذر من ظاهرة قادمة خلال ساعات| والصغرى تسجل درجة واحدة بهذه المنطقة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تكون على عدة مناطق خلال ساعات قليلة من الآن، ضمن حالة الطقس اليوم، فيما تصل درجة الحرارة الصغرى درجة واحدة على منطقة سانت كاترين وهي الأقل اليوم.

و حول حالة الطقس اليوم والتي أعلنها خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، فيسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شديد البرودة

وضمن نشرة الطقس الصادرة عن الأرصاد اليوم، يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.

شديد البرودة

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شبورة مائية

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية إذ تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة

وتابعت هيئة الأرصاد ضمن الظواهر الجوية ، مشيرة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وقال الدكتور محمود القاياتي ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية من المتوقع أن تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، داعيا في تصريحات تليفزيونية إلى توخي الحذر أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات المرور.

ارتفاع الموج

وضمن نشرة طقس اليوم، أشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 10

دمياط 20 11

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 8

السويس 21 11

العريش 19 9

رفح 19 9

رأس سدر 22 10

نخل 18 6

كاترين 18 1

الطور 23 12

طابا 20 10

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 21 6

رأس غارب 23 13

الغردقة 25 13

سفاجا 25 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 16

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 13

الفيوم 21 8

بني سويف 21 7

المنيا 21 6

أسيوط 22 7

سوهاج 22 6

قنا 24 8

الأقصر 25 8

أسوان 26 10

الوادى الجديد 24 5

أبوسمبل 25 10