حادث دهس في العاصمة البريطانية لندن يسفر عن إصابة 6 أشخاص

وقع حادث دهس في بريطانيا، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينما تبحث شرطة لندن عن سائق السيارة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة البريطانية تبحث عن سائق، صدم بسيارته مجموعة من المارة شمال لندن، وتسبب في إصابة 6 أشخاص.

وتلقت خدمة الطوارئ البريطانية بلاغا في الساعة 7:13 مساء بالتوقيت المحلي، بعد ورود تقارير تفيد بأن سيارة اصطدمت بالمارة قرب تقاطع طريق ساليزبوري وهارينجاي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حياة المصابين الستة جراء الحادث غير معرضة للخطر، حيث تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، وعولج اثنان في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عناصر الشرطة تعمل على تتبع سائق السيارة التي صدمت المارة.