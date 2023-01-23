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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يتعهد بسرعة التصدي للفساد في أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني ف فلاديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في أوكرانيا وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

 

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.

 

ولأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة. وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.

 

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة" سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي ، لكن كل ذلك سيكون عادلا".

 

وأضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تُدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.

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