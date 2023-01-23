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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنكيس الأعلام الأمريكية 3 أيام حدادا على ضحايا إطلاق النار بكاليفورنيا

بايدن
بايدن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتنكيس الأعلام لـ3 أيام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية الأخرى حتى غروب شمس يوم الخميس القادم لتكريم ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا الذي خلف 10 قتلى، و10 مُصابين آخرين، وقدم بايدن تعازيه في ضحايا الحادث.

وأوضحت القناة، أن بايدن، ذكر في بيان له، «بينما لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عن الدافع وراء هذا الهجوم الأحمق، فإننا نعلم أن العديد من العائلات حزينة الليلة، أو تصلي من أجل أن يتعافى أحباؤهم من جراحهم، مونتيري بارك هو موطن لواحد من أكبر المجتمعات في أمريكا، وقد احتفل الكثير منهم بالعام القمري الجديد مع أحبائهم وأصدقائهم في نهاية هذا الأسبوع».

انتهت عملية البحث عن مسلح قتل 10 أشخاص في ملهى ليلي، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، عندما وجدته السُلطات مُنتحرًا مُتأثرًا بجراحه، إثر إطلاقه النار على نفسه في الشاحنة التي استقلها للفرار بها، بعد أن أحبطت محاولة ثانية لإطلاق النار. وقال روبرت لونا، قائد شرطة مُقاطعة لوس أنجلوس، إن المتهم يدعى، هوو كان تران، ويبلغ من العمر 72 عامًا، من أصول آسيوية، وأضاف أن الدافع ظل غير واضح للهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

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