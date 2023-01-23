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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المقدم طارق عبدالوهاب.. فقد جزءا من زراعيه بعملية إرهابية ومازال يتلقى التأهيل

المقدم طارق عبد الوهاب
المقدم طارق عبد الوهاب

المقدم طارق عبد الوهاب، أحد مصابي وزارة الداخلية عام 2014 بسبب عملية إرهابية خلال احتفالات المصريين بالذكرى الأولى لثورة 30 يونيو، حيث فقد جزءا من ذراعيه حينما انفجرت عبوة ناسفة أثناء محاولة أبطالها.

 

البطل طارق عبد الوهاب كان ضمن رجال الشرطة الأوفياء الذين بادروا لتفكيك القنابل والعبوات المتفجرة في 2014، والتي زرعها عناصر الجماعة الإرهابية.

 

ورغم فقد المقدم البطل لجزء من ذراعيه، إلا أن قلبه مازال ينبض بحب هذا الوطن، ويتلقى عمليات تأهيل حتى وقتنا هذا.

 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

 

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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