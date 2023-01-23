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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع محاولات سيطرة الصين على الهادئ.. أستراليا تعجل خطط شراء ألغام بحرية

صدى البلد

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن أستراليا ستعجل من خطط شراء ألغام بحرية متطورة لحماية طرقها البحرية وموانيها من أي معتدين محتملين.

وأرادت استراليا التعجيل بتلك الخطة وسط خطط الصين لزيادة نفوذها في منطقة المحيط الهادئ.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع ان الألغام البحرية الذكية مصممة للتمييز بين الأهداف العسكرية وأنواع السفن الأخرى.

وأضاف أن أستراليا” تسرع وتيرة اقتناء ألغام بحرية ذكية مما سيساعد على تأمين خطوط الاتصال البحرية وحماية الطرق البحرية الأسترالية.

إضافة إلى “امتلاك ألغام بحرية حديثة رادع كبير للمعتدين المحتملين”.

وأفادت صحيفة سيدني مورننج هيرالد، اليوم  إن كانبيرا ستنفق ما يصل إلى مليار دولار أسترالي (698 مليون دولار) لشراء أسلحة عالية التقنية تحت الماء.

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