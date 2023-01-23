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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالكاجوال اللافت.. ريهام أيمن تستعرض جمالها بصورة جديدة |شاهد

ريهام أيمن
ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت ريهام أيمن، مرتدية بلوفر بسيط وأنيق باللون البني، ونسقت معه جاكيت باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

من الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ريهام أيمن 

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