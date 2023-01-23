"ولادنا مبيفهموهاش".. مطالب بتعديل امتحانات مواد الهوية لطلاب الدبلومة الأمريكية

ناشد أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، عبر الجروب الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في شكل امتحانات مواد الهوية (عربي / دراسات / دين) التي يؤديها طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر.

وفي هذا الإطار، قالت شيماء علي ماهر، المتحدث باسم جروب طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، "نحن متفقين جداً مع وزارة التربية والتعليم على أنه من الضروري أن يدرس طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر مواد الهوية وهذا أمر لا جدال فيه نهائياً، فمن الضروري لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر أن يتعلموا تاريخ بلادهم ولغتها يدرسوا التربية الدينية.

وتابعت “ولكن يجب أن تراعي وزارة التربية والتعليم ضرورة أن يتم وضع امتحان هذه المواد بشكل يتناسب مع اسلوب امتحانات الدبلومة الأمريكية ، بدلا من اداء نفس امتحانات طلاب التعليم العام العادي”.

اولياء الامور : عايزين امتحانات مواد الهوية بنظام MCQ

وأضافت شيماء علي ماهر : يجب أن يتم امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية في مواد الهوية بأسلوب الـ MCQ بشكل يقيس مدى فهم الطالب للمنهج ، ويكون مماثلاً لطريقة و نظام امتحانات الدبلومة الأمريكية في مصر ، بدلا من الاعتماد على الشكل التقليدي للامتحان القائم على اسئلة الحفظ و التلقين ، خصوصا إنها مواد لا تضاف للمجموع والمطلوب من الطالب فيها أن يضمن النجاح فقط ، وبالتالي لا داعي لتحويل امتحانات مواد الهوية إلى عبء على طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر .

كما أشارت شيماء علي ماهر إلى أنه من المعروف إن اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر هي اللغه الانجليزية ، وبالتالي يجد طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر حاليا صعوبة شديدة في التعامل مع امتحانات مواد الهوية ، التي تختلف كليا عن طرق امتحانهم في باقي المواد



وأخيراً قالت شيماء علي ماهر : لكل ما سبق ذكره ، يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تهتم بتطوير شكل امتحانات مواد الهوية لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر ، حتى يتعامل معها الطلاب دون أن يجدوا صعوبة في فهمها ، وأضافت : نرجو أن يصل صوتنا للمسئولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ونؤكد مجدداً أننا لا نرفض دراسة مواد الهوية ولكن ازمتنا في طريقة امتحاناتها .