رئيس صربيا يعترف: أوروبا في حالة حرب بالفعل

قال رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، إن أوروبا في حالة حرب بحكم الأمر الواقع، بغض النظر عما يقوله السياسيون الأوروبيون.

وقال فوتشيتش، في خطابه للأمة: "أوروبا في واقع الأمر في حالة حرب، بغض النظر عما يقولون وبغض النظر عما يقولون".

وفي وقت سابق، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية بقيمة 49 مليار يورو.

ومنذ مارس، تخطط المفوضية الأوروبية لتحويل 1.5 مليار يورو في شكل قروض لأوكرانيا كل شهر من حزمة جديدة من المساعدات المالية.