تسبب برنامج "شات بوت" جديد حالة من الضجة، حيث يتيح للمستخدمين التحدث لشخصيات تاريخية، وما يزيد الضجة هو فرض رسوم على المستخدمين للتحدث مع أدولف هتلر.

يستخدم تطبيق iPhone ، المسمى Historical Figures ، خوارزمية ChatGPT لإنشاء نسخ افتراضية من الموتى ، من سيدنا عيسي إلى جيفري إبستين.

تم تطوير التطبيق بواسطة Sidhant Chaddha البالغ من العمر 25 عامًا ، وهو يتيح لك الوصول إلى 20000 شخصية تاريخية يمكنها التحدث إلى المستخدمين كما لو كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

ومع ذلك ، كانت "الشخصيات التاريخية" في الطرف المتلقي لبعض الانتقادات لأن بعض الشخصيات الأكثر إثارة للجدل تبدو عازمة على الدفاع عن أفعالهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أدولف هتلر ، على سبيل المثال ، يكلف 15.99 دولارًا، وفي الوقت نفسه ، يمكن للمستخدمين التحدث إلى جوزيف جوبلز ، أحد أتباع هتلر مجانًا ، والذي يدعي أنه يشعر بالذنب بشأن اضطهاد اليهود.

وقد ارتبك مستخدمو Twitter بسبب بعض الردود الغريبة التي أنتجتها إصدارات الذكاء الاصطناعي لشخصيات تاريخية ، بما في ذلك هنري فورد البارز المعادي للسامية الذي نفى كره اليهود بقوله "لقد كنت أؤمن دائمًا بالمساواة للجميع بغض النظر عن خلفياتهم الدينية ومعتقداتهم".