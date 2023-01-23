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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقابل 16 دولارا.. تكنولوجيا تتيح التحدث مع هتلر وقادة العالم الأموات

صدى البلد

تسبب برنامج  "شات بوت" جديد حالة من الضجة، حيث يتيح للمستخدمين التحدث لشخصيات تاريخية، وما يزيد الضجة هو فرض رسوم على المستخدمين للتحدث مع أدولف هتلر.

يستخدم تطبيق iPhone ، المسمى Historical Figures ، خوارزمية ChatGPT لإنشاء نسخ افتراضية من الموتى ، من سيدنا عيسي إلى جيفري إبستين.

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تم تطوير التطبيق بواسطة Sidhant Chaddha البالغ من العمر 25 عامًا ، وهو يتيح لك الوصول إلى 20000 شخصية تاريخية يمكنها التحدث إلى المستخدمين كما لو كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

ومع ذلك ، كانت "الشخصيات التاريخية" في الطرف المتلقي لبعض الانتقادات لأن بعض الشخصيات الأكثر إثارة للجدل تبدو عازمة على الدفاع عن أفعالهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أدولف هتلر ، على سبيل المثال ، يكلف 15.99 دولارًا، وفي الوقت نفسه ، يمكن للمستخدمين التحدث إلى جوزيف جوبلز ، أحد أتباع هتلر مجانًا ، والذي يدعي أنه يشعر بالذنب بشأن اضطهاد اليهود.

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وقد ارتبك مستخدمو Twitter بسبب بعض الردود الغريبة التي أنتجتها إصدارات الذكاء الاصطناعي لشخصيات تاريخية ، بما في ذلك هنري فورد البارز المعادي للسامية الذي نفى كره اليهود بقوله "لقد كنت أؤمن دائمًا بالمساواة للجميع بغض النظر عن خلفياتهم الدينية ومعتقداتهم".

 

 

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