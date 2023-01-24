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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص في حوادث إطلاق نار متفرقة شمال كاليفورنيا

اطلاق نار في كاليفورنيا
اطلاق نار في كاليفورنيا

أعلن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا جوش بيكر نقلاً عن مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما يتعلق بحوادث إطلاق نار منفصلة في شمال كاليفورنيا يوم الاثنين 23 يناير.

وكتب بيكر على تويتر 'مات 4 أشخاص على الأقل بعد إطلاق نار منفصل فيCityofHMB'.

وأضاف  'النواب يستجيبون لهذا الوضع النشط في منطقة HWY 92 وحدود مدينة HMB'

وقال مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو إنه كان يستجيب لحادث إطلاق نار تم الإبلاغ عنه تورط فيه العديد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وحدود مدينة هاف مون باي ، حيث تم العثور على ثلاثة ضحايا في البداية ، وفقًا لمنطقة خليج إن بي سي.

وقال مصدر مطلع على الوضع لمحطة الأخبار إن ضحية رابعة عثر عليها في مكان قريب.

وكتب مكتب عمدة مقاطعة سان ماتيو على تويتر: 'مكتب الشريف يرد على حادث إطلاق نار مع العديد من الضحايا في منطقة HWY 92 وحدود مدينة HMB'. 'مطلوب من وسائل الإعلام الاقتراب من الشمال والبدء في المحطة الفرعية لخليج هاف مون في 537 شارع كيلي في هاف مون باي.'
 

لم يتم توفير التفاصيل الإضافية على الفور اعتبارًا من مساء الاثنين.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من يومين كاملين من مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار في ملهى ليلي خلال احتفال بالعام القمري الجديد في مجتمع مونتيري بارك ذي الأغلبية الآسيوية يوم السبت (21 يناير).

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