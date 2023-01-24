استعدادا لافتتاح مصنعها بمصر.. هيئة الدواء تستقبل رئيس شركة جمجوم فارما السعودية

بحث الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، مع محمود جمجوم رئيس مجلس إدارة شركة جمجوم فارما

السعودية، وزايد عبدالله الأسمري، الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية، استعدادات الشركة لافتتاح مصنعها بجمهورية مصر العربية، والذي تزيد استثماراته عن المليار جنيه.

وذكر بيان للهيئة أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع انتهاء إجراءات ترخيص المصنع من قبل هيئتي الدواء المصرية والتنمية الصناعية حيث تضافرت جهود هيئة الدواء المصرية وتقديمها لمختلف أوجه الدعم الفني والإجرائي للشركة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار؛ وذلك حرصاً على دعم استثمارات الشركات العاملة بمصر، وتشجيع ضخ المزيد منها في مجال المستحضرات الدوائية.

يأتي ذلك في ضوء جهود هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين الصناعات الدوائية، وجذب استثمارات واعدة، مع تقديم مختلف صور الدعم الفني والإجرائي اللازمة لدعم الاستثمارات الجادة في سوق الدواء المصري.