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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق لاتهامه بدهس شقيقين في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس دراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شقيقين وإصابة صديقهما، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

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بلاغ من قسم مدينة نصر 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية بدائرة القسم قيادة (أحد الأشخاص وشقيقه "توفيا" وبرفقتهما صديقهما "مصاب بعدة جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بهم سيارة "مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار، مما أسفر عن الوفيات والإصابات المنوه عنها.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق -  مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانى).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، حال استقلاله السيارة المتسببه فى الحادث، وتبين أنها "بدون لوحات معدنية خلفية".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بمحل البلاغ اصطدم به مستقلو الدراجة النارية، وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيًا لعدم حمله رخصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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