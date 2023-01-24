قبل عرضها على الشاشة.. تعرف على أحداث الحلقة 9 من أولاد عابد

إذيعت الحلقة التاسعة من مسلسل “ أولاد عابد ” فى ساعة متأخرة من مساء أمس، عبر منصة شاهد vip، ومن المقر إذاعتها مساء اليوم عبر شاشة عدد من القنوات الفضائية.

وجاءت احداث الحلقة مشوقة ، حيث تعرفت “ ايتن عامر ” على نجل عابد الاوسط “ إيهاب فهمي ” ، ونشا بينهم إعجاب متبادل .

إما الابنة الصغري لـ عابد “ مي الغيطي ” فقد تلقت عدد من الصدمات، الاولي في حبيها ، والتى أكتشفت انه لايهتم الى صحتها ويستغلها ، كما أكتشفت خدعة ابناء اشقائها ، وانهم يتقربون منها من أجل السيطرة عليها .

وتمكن مسلسل “أولاد عابد” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بيومين عبر منصة شاهد vip.

أحداث الحلقات الأولى

وجاءت أحداث الحلقات الأولى مشوقة، حيث كشفت عن عائلة عابد “رياض الخولي”، صاحب إحدى الشركات والمصانع الكبرى، وتتألف العائلة من أربعة أبناء ليسوا أشقاء، ويتضح أن الفتاة الصغرى من سيدة تدعي زينات “صفوة”، حيث ولدت بعيب خلقي في القلب، ما جعل الاب يقوم بتدليلها، وهو ما أثار غيرة الأبناء الآخرين، وبسبب تلك الغيرة يعلن الأب أنه سيقوم بكتابة نصف أملاكه إلى الفتاة الصغرى، ما يشعل الحقد والغيرة بين الأشقاء.

ويجسد دور الأبناء حسب ترتيب أعمارهم في الأحداث الدرامية؛ محسن محيي الدين وانتصار وإيهاب فهمي ومي الغيطي، وتعيش الأسرة في أحد القصور، خاصة أن الثلاثة أبناء الأوائل متزوجون ولديهم أولاد في عمر الابنة الصغرى لعابد.

تدور أحداث مسلسل “أولاد عابد” حول مجموعة من الصراعات والمشاكل الاجتماعية والأسرية، التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة في إطار درامي شيق.

فريق عمل وكواليس “أولاد عابد”

مسلسل “أولاد عابد” من بطولة آيتن عامر، ورياض الخولي، وصبري فواز، ومحسن محيي الدين، وصفاء الطوخي، وانتصار، ومى الغيطي، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجي، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله.

مسلسل “أولاد عابد” من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريري، ويتم عرضه علي قناة mbc مصر و شاهد vip وmbc العامة وmbc العراق.