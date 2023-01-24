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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من بايدن بعد الهجوم المسلح في ولاية كاليفورنيا

جو بايدن
جو بايدن

حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس اليوم، الثلاثاء، على تمرير حظر فيدرالي للأسلحة النارية بعد إطلاق النار في مون باي.

وقال بايدن في بيان: “أحث مرة أخرى مجلسي الكونجرس على التصرف بسرعة وتقديم حظر الأسلحة الهجومية هذا إلى مكتبي، واتخاذ إجراءات للحفاظ على سلامة المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية”.

وبالأمس، قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب واحد في إطلاق نار جماعي جديد وقع في موقعين مختلفين في مدينة هاف مون باي، كاليفورنيا ، حسبما قال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان ماتيو.

واحتجز المشتبه به تشونلي تشاو (67 عاما) بعد ساعتين من إطلاق النار.

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وقال بايدن: “بعد إحاطة من فريق الأمن الداخلي الخاص بي، وجهت إدارتي لضمان حصول السلطات المحلية ومجتمع مون باي الأوسع على الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية في أعقاب هذا الهجوم الشنيع”.

وأعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تقديم حظر فيدرالي للأسلحة الهجومية وتشريع من شأنه رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية إلى 21.

بايدن جو بايدن الكونجرس كاليفورنيا مجلس الشيوخ

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