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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشوان توفيق يبكي على الهواء بعد حكم المحكمة لصالحه ضد ابنته

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

دخل الفنان رشوان توفيق، في نوبة بكاء على الهواء، وأثناء تعليقه على الحكم القضائي النهائي في قضية فيلا أكتوبر ضد ابنته، مؤكدا أن هذه الفيلا من مالي الخاص.

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مافيا تسيطر عليها.. تعليق رشوان توفيق بعد حكم قضية فيلا أكتوبر

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رفض دعوى ابنة رشوان توفيق ببطلان عقد بيع فيلا أكتوبر


وقال رشوان توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"عملت كل ده علشان احمي أبنتي من من محاولة السيطرة عليها وعلى الفيلا، وفي ناس عايزين ياخدو كل حاجة منها بعد كده".

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خناقة على شاليهات.. استئناف ابنة رشوان توفيق فى قضية رأس سدر

ووجه الفنان رشوان توفيق، رسالة لابنته، قائلا :"أقول لابنتي أيه أنني علمت كل ده عشان أحميكي و لا تتنازلي عن الفيلا ومستعد اعطيكي كل حاجة بشرط أن لا تتنازلي لأحد".

رشوان توفيق بكاء قضية فيلا أكتوبر الفنان رشوان توفيق عزة مصطفي

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