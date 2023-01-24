رشوان توفيق يبكي على الهواء بعد حكم المحكمة لصالحه ضد ابنته

دخل الفنان رشوان توفيق، في نوبة بكاء على الهواء، وأثناء تعليقه على الحكم القضائي النهائي في قضية فيلا أكتوبر ضد ابنته، مؤكدا أن هذه الفيلا من مالي الخاص.



وقال رشوان توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"عملت كل ده علشان احمي أبنتي من من محاولة السيطرة عليها وعلى الفيلا، وفي ناس عايزين ياخدو كل حاجة منها بعد كده".

ووجه الفنان رشوان توفيق، رسالة لابنته، قائلا :"أقول لابنتي أيه أنني علمت كل ده عشان أحميكي و لا تتنازلي عن الفيلا ومستعد اعطيكي كل حاجة بشرط أن لا تتنازلي لأحد".