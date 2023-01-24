سبب خطير سيجعلك ترتدي النظارات الشمسية في فصل الشتاء

ينصح أغلب الأطباء بإرتداء النظارات الشمسية للحفاظ على صحة أعينهم.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، انه قد يكون ارتداء النظارات الشمسية حتى في فصل الشتاء علاج فعال لجفاف العين.

أهمية إرتداء النظارات الشمسية





وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن دموع العين المستمر قد تكون علامة إصابة العين بالجفاف، وهو أمر يمكن علاجه بارتداء النظارات الشمسية حتى في فصل الشتاء .









وأشار الباحثون، أن جفاف العين مشكلة متكررة بالفعل تؤثر على ما يصل إلى 30 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، وفا لما نشر في صحيفة “ديلي يل” البريطانية.



وأشارت نتائج الدراسة، أن هناك زيادة بنسبة 19 في المائة في الأرقام التي تم تشخيصها بجفاف العين في الأشهر الـ 12 الماضية ، وفقًا لمسح حديث أجرته شركة Thea UK المتخصصة في العناية بالعيون على 2000 شخص.



وأكد الباحثون، أن دخول الرمال داخل العين قد يؤدي لجفاف العين، بشكل غير متوقع قد يتسبب في الإفراط في إنتاج الدموع ، وهي طريقة الجسم لمحاولة ترطيب سطح العين. لذا فإن إرتداء النظارات الشمسية قد يكون أمر فعال للغاية في حماية العين.

أهمية إرتداء النظارات الشمسية





يقول أليكس إيونيدس ، استشاري طب العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن ، إنه بينما يعتبر البعض مجرد تهيج طفيف ، إلا أن الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى ضعف البصر وتلف العين الذي لا يمكن إصلاحه .



كما يضيف نايجل كيركباتريك ، استشاري طب العيون في نيوميديكا، إلى أن جفاف العينين هي من الحالات الشائعة أيضًا أثناء انقطاع الطمث، ولك بسبب انخفاض هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية، وإنتاج الغدد كمية أقل من سوائل الترطيب المهمة لصحة العين.

أهمية إرتداء النظارات الشمسية





وأوضح كيركباتريك: "إذا تُرك جفاف العين الشديدة دون علاج ، فقد تؤدي إلى التهاب الأنسجة حول العين ، وتآكل سطح القرنية وتقرحات القرنية". “في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.”.



وأكد كيركباتريك، أنه قد تخلق النظارات الشمسية، جيبًا من الهواء الدافئ والمرطب أمام العينين ، مما يحميها من تأثير العوامل الخارجية .