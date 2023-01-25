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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين يكشف عن موعد عرض مسرحية «الحلم الجميل» | تفاصيل

سامح حسين
سامح حسين

روّج الفنان سامح حسين لـ مسرحيته الجديدة “حلم جميل” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك سامح حسين بوستر المسرحية، وعلق قائلاً: "مسرحية الحلم الجميل أيام الويك إند" الخميس والجمعة والسبت" الساعة ٨ ونص في مسرح السلام بشارع القصر العيني إنتاج المسرح الكوميدي لكل أفراد العائلة.

 

 

أكد الفنان سامح حسين، عشقه للتحدي الفني وتقديم أعمال فنية كوميدية ثم الانتقال إلى التراجيدية، موضحا أن سبب مشاركته في مسرحية "حلم جميل" الاخلاص في العمل وأنها إحدى روائع شارلي شابلن، مفيدًا بأنه فيلسوف عميق جدًا.

وأضاف الفنان سامح حسين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المسرح بكل بساطة لا يحقق أرباحاً مادية كبيرة ولكنه يحقق جمهوراً كبيراً وإشباعاً لرغبة الممثل، لافتًا إلى أن مسرحية حلم عزيز كانت رغبة في خوض تحدٍ جديد من خلال المسرحية، مؤكدًا على حفاوة الاستقبال بهم خلال العرض في المحافظات، خاصة محافظات وجه قبلي.

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