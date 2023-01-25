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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يضع إكليلا من الزهور على ضريح المهاتما غاندي| شاهد

الرئيس السيسي يضع
الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على ضريح المهاتما غاندي

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلًا من الزهور على ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

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مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فى الهند.. شاهد

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السيسي: أشكر الهند قيادة وشعبا على كرم الضيافة والاستقبال

كلمة الرئيس السيسي في الهند

ألقي الرئيس السيسي كلمة أمام الصحفيين بالقصر الرئاسي الهندي، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة الهند.

وقال الرئيس خلال الكلمة «أتوجّه لدولة الهند الصديقة – حكومةً وشعبًا – بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمُناسبة الاحتفال بـ «يوم الجمهورية».

وتابع «وأودّ كذلك أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتي للمُشاركة كضيف الشرف في الاحتفال بـ "يوم الجمهورية" هذا العام الذي تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو الأمر الذي يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة.

واستطرد «تأتي زيارتي الحالية إلى بلدكم العزيز في وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة في كافة أوجه التعاون، وتُمثل فرصة مُهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سُبُل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على كافة الأصعدة، وكذا تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومي.

وختم «ولذا، تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة في مُختلف المجالات استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.. فتكامُل قدرات مصر والهند يُمكنه أن يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات المُشتركة والأزمات الدولية المُستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الشعبين الصديقين». 

السيسي غاندي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي المهاتما غاندي

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