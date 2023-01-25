محافظ أسوان: ممشى أهل مصر بكورنيشي النيل القديم والجديد نقلة حضارية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن مشروع ممشى أهل مصر بطول 13 كم يعتبر نقلة نوعية وحضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة حيث سيغير الشكل العام لواجهة عروس المشاتى منذ إنشاء الكورنيش القديم من حوالى 60 عاماً .

وخاصة أنه يضم فى الكورنيش القديم 3 مستويات بطول 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى بطول 80 مترا.

ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر بأسوان

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن ذلك يتماشى مع أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطول 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم من خلال التوسعة للطريق ، وعمل حوائط سانده ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى نموذجى ، جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لمعدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر مع الجهات المنفذة.

وشدد أشرف عطية على الالتزام في كورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الجارى تنفيذه بالكورنيش القديم من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .

أنشطة متنوعة

ممشى أهل مصر بأسوان

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي لمراجعة وحصر كافة حالات السيدات الغارمات لدى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك للإسراع بسداد الديون الواقعة عليهن قبل تعرضهن للأحكام القضائية أو السجن للحفاظ على كيان الأسر التي تعولهن.

ووجه بتنفيذ حلول عاجلة بسداد الديون والفوائد المستحقة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات التي قدمت القروض لبعض السيدات اللاتي عرضن مشكلتهم على المحافظ ، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية عاجلة لهن بواقع 500 جنيه لمدة 6 أشهر، وإهداء كرتونة مواد غذائية لكل سيدة لتنطلق زغاريد ودموع الفرحة بفك كربهم وتتحول أنات الحزن إلى دعوات لمصر والرئيس السيسي.

ممشى أهل مصر بأسوان