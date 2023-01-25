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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدكتور حمدي أحمد سعد عميدًا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا

د. حمدي أحمد عميدًا
د. حمدي أحمد عميدًا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

أصدر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي أحمد سعد أحمد، الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بعمل عميد الكلية. 


تدرج عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الجديد في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم عين معيدًا بقسم القانون الخاص بالكلية، وبدأ مشوار الدراسات العليا ثم حصل على درجة التخصص (الماجستير) وعين مدرسًا مساعدًا بالكلية، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في القانون الخاص وعين مدرسًا بالقسم، ورقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد، حتى حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية، فعين رئيسًا لقسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، فوكيلا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا للدراسات العليا والبحوث، ثم صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفه وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) في مجال القانون.

الدكتور حمدي أحمد سعد عميد ا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الدكتور حمدي أحمد سعد عميد ا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الدكتور حمدي أحمد سعد عميد ا لكلية الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا

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