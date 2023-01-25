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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب لعب العيال.. مصرع شخص على يد جاره في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع حلول إجازة نصف العام، تزدادا محاولات الأطفال للعب واللهو للاستمتاع بأجواء الإجازة، وفي بعض الأحيان يلجأ الاطفال إلى اللعب في الشوارع أمام المنازل لعدم وجود فرص للتنزه من قبل أسرهم ما قد يتسبب في بعض المشاكل بين الجيران نتيجة الضوضاء الصادرة عن لعب الاطفال أحيانا أو اشتباك الاطفال مع بعضهم البعض في أحيان أخرى. 

في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها بمحافظة الإسماعيلية، نشب شجار بين أسرتين نتيجة لعب الأطفال في الشارع، الأمر الذى تتطور إلى إلقاء والد أحد الأاطفال حجر باتجاه والد طفل أخر مما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة أدى إلى مقتله. 

تفاصيل الواقعة

لقي شخص مصرعه في مشاجرة مع جاره بسبب لعب أولادهم بالشارع المقابل للمنزل وقيامهم بالتشاجر، وذلك بمنطقة كسفريت التابعة لمركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

كسر في الجمجمة

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد مصرع شخص علي يد جاره  بسبب قيامه بإلقاء حجارة نحوه، تسببت في إصابته بكسر بالجمجمة، وهو ما أدى إلى وفاته. 


وأكدت التحريات الأولي، أنه أثناء قيام أبناء الطرفين باللهو أمام المنزل، تشاجروا وهو ما تسبب في إثارة غضب الأبوين وقيامهم بالتشاجر دفاعا عن أبنائهم. 


تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات في الواقعة.

مشاجرة الاسماعيلية اللهو أطفال مصرع شخص مقتل

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