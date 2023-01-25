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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينهم نجل الرئيس الفرنسي الأسبق.. تفاصيل عقوبات إيران الجديدة علي أوروبا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت إيران اليوم "الأربعاء"، فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة ردا على العقوبات التي فرضت عليها الاثنين الماضي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تتهم هؤلاء الأشخاص والكيانات "بدعم الارهاب والجماعات الارهابية وتشجيع العنف ضد الشعب الإيراني" و"نشر معلومات خاطئة عن إيران".

كانت إيران قد حذرت أمس الثلاثاء من أنها ستتخذ إجراءات ردًا على العقوبات الجديدة التي أقرتها بروكسل ولندن الاثنين بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الاحتجاجات إثر وفاة مهسا أميني.

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من بينهم نجل الرئيس الفرنسي الأسبق.. تفاصيل عقوبات إيران الجديدة علي أوروبا

 قائمة العقوبات الإيرانية الجديدة

وتضم قائمة العقوبات الإيرانية الجديدة ثمانية فرنسيين من بينهم رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالجو والكاتب برنارد هنري ليفي والنائب البرلماني السابق جيلبير ميتران، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران.

كما تشمل ثلاثة مديرين في مجلة شارلي إبدو التي سبق إدراجها ككيان في حزمة العقوبات السابقة، وأثارت الصحيفة الساخرة غضب طهران في مطلع يناير بنشرها رسوما كاريكاتورية للمرشد الأعلى علي خامنئي.

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